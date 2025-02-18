Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Açık

Politika

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Putin kendisi gerekirse Zelenskiy ile de görüşebileceğini defalarca söyledi" dedi.

ABD, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya ile görüşmelere başladı. ABD-Rusya heyetleri arasındaki görüşmeler Suudi Arabistan'da devam ederken Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekirse Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşüp görüşmeyeceğine değinen Peskov, "Putin kendisi gerekirse Zelenskiy ile de görüşebileceğini defalarca söyledi" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelere hazır olduğunu kaydeden Sözcü Peskov, "Anlaşmaların nasıl hukuki olarak güvence altına alınabileceği, Zelenskiy'nin meşruiyetinin sorgulanabilirliği gerçeği dikkate alındığında ciddi bir tartışma konusu" ifadesini kullandı. - MOSKOVA