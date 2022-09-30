Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak - Son Dakika
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Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak

30.09.2022 22:34

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına kattıklarını ilan etmelerinin ardından Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen kutlamalarda tartışmaları alevlendirecek ifadelere yer verdi. Putin, açıklamasında, "Rusya daha güçlü hale geldi. Çünkü bir aradayız. Gerçekler arkamızda ve hakikatte güç var. Yani zafer var. Zafer bizim olacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kutlamalar yapıldı. Birçok sanatçının konserler verdiği kutlamalara alınan bölgelerin liderleri de katılarak konuşma yaptı.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

Kutlamalara katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus topraklarına katılan bölgelerin kendilerine bağlanmasıyla ilgili tarihten hatırlatmalarda bulunarak, "Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle aynı şey oldu. Her şeye seçkinler karar verdi. Milyonlarca halka hiçbir şey sorulmadı. Modern Rusya, LDNR'de ve kurtarılmış bölgelerde yaşayan insanlara seçme hakkı verdi. İnsanlar referanduma katıldı ve kararlarını verdi. İnsanlar, Rusya ile birlikte olmayı seçtiler. Bu günü kahraman askerlerimize ve milislerimize borçluyuz. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Donbass halkının yıllarca haklarından mahrum bırakıldığını savunan Putin, "Yıllar boyunca bu insanlardan tarih bilincini silmeye, geleneklerini yok etmeye, anadillerini konuşmalarını yasaklamaya, kültürü yasaklamaya çalıştılar, hiçbir şey başaramadılar. Bu insanlar tarihi vatan sevgisini yüreklerinde taşıdı. Rusya bu bölgelere sadece kapılarını değil, kalbini de açıyor. Evinize hoş geldiniz" dedi.

"RUSYA DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ"

Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin katılımıyla Rusya'nın daha da güçlendiğini söyleyerek, "Rusya daha güçlü hale geldi. Çünkü bir aradayız. Gerçekler arkamızda ve hakikatte güç var. Yani zafer var. Zafer bizim olacak" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak - Son Dakika
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