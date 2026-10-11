R4 Grubu, Riyad havalimanına düzenlenen Husi saldırılarını ortak bildiriyle kınadı - Son Dakika
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R4 Grubu, Riyad havalimanına düzenlenen Husi saldırılarını ortak bildiriyle kınadı

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 Grubu, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husi saldırılarını ortak bildiriyle kınadı. Bildiride saldırıların derhal ve şartsız durdurulması talep edildi, Suudi Arabistan'a destek vurgulandı.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin ortak kınama bildirisi yayımlandı.

R4 Grubu Devletleri olan Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır. Grup, bu saldırıların Krallığın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu, Krallığın güvenliğine, istikrarına ve sivillerin emniyetine doğrudan tehdit oluşturduğunu ve hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacak veya kabul edilemeyecek tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini bir kez daha teyit etmektedir. Grup ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde Krallığın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mukimlerinin emniyetini korumak amacıyla bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği tam destek de dahil olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı ile dayanışmasını ve desteğini bir kez daha vurgulamaktadır. Grup, bu saldırıların sonuçlarından ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmakta, bu saldırıların derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPakistanPolitikaGüvenlikTürkiyeRiyadMısırDünyaSon Dakika

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