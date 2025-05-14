Ramanlı: 'Terörsüz Türkiye İçin Sorumluluk Almalıyız' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ramanlı: 'Terörsüz Türkiye İçin Sorumluluk Almalıyız'

HÜDA PAR'li Ramanlı, PKK'nın silah bırakmasının yeterli olmadığını ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

14.05.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Terörsüz Türkiye'den, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlardır ya ahlaken sorumlu olanlardır." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakmasını değerlendirdi.

Terör örgütü PKK'nın sadece silah bırakmasının ve kendini feshetmesinin yeterli olmadığını söyleyen Ramanlı, "Bütün bu konuştuğumuz sorunları ve sıkıntıları ortaya çıkaran sebeplerin tek elden ortadan kaldırılması hepimizin sorumluluğudur." dedi.

HÜDA PAR'ın, TBMM çatısı altında, üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Ramanlı, "Bu konuda yasal, anayasal düzlemde kardeşliğimizi pekiştirecek, birliğimizi daim kılacak ve iç cephemizi tahkim edecek her türlü adıma bila kaydü şart destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıyla sonuçlanmasını dilediklerini kaydeden Ramanlı, "Terörsüz Türkiye'den, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlardır ya ahlaken sorumlu olanlardır." ifadesini kullandı.

Türklerin ve Kürtlerin ülkenin asli kurucu unsuru olduğunu, İslam kardeşliği bayrağını şerefle, onurla taşımaya devam edeceklerini söyleyen Ramanlı, "Ama bunun için dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık bağlamında atılması gereken adımlar olduğunu da hepimizin itiraf etmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Milletvekili, Politika, Güvenlik, Türkiye, Batman, Terör, Yaşam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Ramanlı: 'Terörsüz Türkiye İçin Sorumluluk Almalıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:19:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ramanlı: 'Terörsüz Türkiye İçin Sorumluluk Almalıyız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.