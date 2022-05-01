Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi - Son Dakika
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Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi

01.05.2022 15:44
Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ramazan ayı boyunca mesaisinin büyük bölümünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ramazan ayı boyunca mesaisinin büyük bölümünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Ramazan ayında bir çok etkinlik düzenlendi. Vatandaşlar belediyenin etkinliklerinde Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken Belediye Başkanı Şeref Albayrak da Ramazan ayında vatandaşlar bir araya gelmeyi sürdürdü. Sahadan ayrılmayan Albayrak, iftarlarda vatandaşların evlerine konuk oldu. İlçede talep ve sorunları ilk ağızdan dinleyen Albayrak, sorunların çözümü için belediyedeki ilgili birimlere talimat verdi.

Vatandaşlarla sıcak diyalog içerisinde olan Albayrak, ilçede esnaf ziyaretlerine de devam etti. Halfeti için gece gündüz çalıştıklarını belirten Albayrak 'Vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz,onların arasından ayrılmıyoruz. Belediyemizi ortak akılla yönetiyoruz. Sorunların hızlı çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine de anında yanıt veriyoruz. İlçemizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın emrinde olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi
Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi
Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi
Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi

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Şeref Albayrak, Şanlıurfa, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ramazan ayını vatandaşlarla geçirdi - Son Dakika


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