Ramazan ayının gönül sofrası Karaman Mahallesi'nde - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karaman Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşı ağırladı. Karaman Mahallesi'nin geçmişten gelen sorunlarını çözdüklerini ifade eden Başkan Zolan, "Karaman ne zaman biz bu gönül sofrasını kursak gelmiş ve bize eşlik etmiş bir mahallemiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Karaman Mahallesi Kiremitçi Pazaryeri yanında kuruldu. İftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan vatandaşların ramazanlarını tebrik ederek birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pandemi sonrası eski normallere dönüşün başladığını belirterek, gönül sofrası davetlerine katılan hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Allah razı olsun. Bugün burada muhteşem bir kalabalık var, iki yıl aradan sonra buluşmayı özlemişiz. Pandemi artık aramızdan yavaş yavaş ayrılıyor. Eski normallerimize geri dönüyoruz. Karaman ne zaman biz bu gönül sofrasını kursak gelmiş ve bize eşlik etmiş bir mahallemiz. Karaman Mahallemizin birçok sorunlarını çözerek geldik. Altyapısını ve üst yapısını baştan aşağıya yeniledik. Parkları, alt yapısı, üst yapısı ile Karaman örnek mahallelerimizden birisi oldu" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlendik"

Sadece Karaman'da değil tüm Denizli'de sorunları çözmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Biz bu zamana kadar vatandaşımızın derdiyle dertlenip onların sorunlarına çözüm üreterek geldik. Bugün de yine vatandaşımıza hizmet etme konusunda aynı duruşu sergileyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Zolan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan etkinlikleri Barış Manço coşkusu ile devam etti

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri dolu dolu sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin her gün saat 21.30'da başlayan programının bu kez konuğu unutulmaz sanatçı Barış Manço şarkılarını seslendiren Mehmet Bacaklı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Orkestrası oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni dolduran Denizlililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, usta sanatçı birbirinden güzel eserleriyle bir kez daha anıldı. - DENİZLİ