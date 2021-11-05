"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor - Son Dakika

Son dönemlerde devlet hastanelerinden randevu alamayan vatandaşlar, büyük sıkıntı yaşıyor. Uzun süredir devam eden bu sorun bir vatandaş tarafından dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin kısa sürede tamamlandığını vurguladı. Bu esnada tören alanındaki vatandaşlardan biri "Randevu alamıyoruz" diyerek Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. Vatandaşın sitemini duyan Erdoğan, "Yanında doktor var, son sana anlatsın" diyerek karşılık verdi.