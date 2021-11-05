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"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor - Son Dakika

"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor

05.11.2021 16:30

Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili yapılan çalışmaları anlattığı sırada bir vatandaş "Randevu alamıyoruz" diyerek sitem etti. Vatandaşın bu sitemine kürsüden cevap veren Erdoğan, "Yanında doktor var, son sana anlatsın" sözlerine yer verdi.

Son dönemlerde devlet hastanelerinden randevu alamayan vatandaşlar, büyük sıkıntı yaşıyor. Uzun süredir devam eden bu sorun bir vatandaş tarafından dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin kısa sürede tamamlandığını vurguladı. Bu esnada tören alanındaki vatandaşlardan biri "Randevu alamıyoruz" diyerek Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. Vatandaşın sitemini duyan Erdoğan, "Yanında doktor var, son sana anlatsın" diyerek karşılık verdi.

Randevu alamıyoruz diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor

Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Randevu alamıyoruz' diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor - Son Dakika
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