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Politika

Randevu Bekleme Süresi Azaldı

Randevu Bekleme Süresi Azaldı

Bakan Memişoğlu, randevu bekleme oranının %35-40 azaldığını ve 67 branşa hızlı randevu verildiğini belirtti.

31.01.2025 11:16
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye genelinde şu anda randevu bekleme oranlarımız, 6 ay evveline göre yüzde 35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz." dedi.

Bir dizi programa katılmak için kente gelen Bakan Memişoğlu, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Memişoğlu, makamda basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında şehirleri dolaştıklarını söyledi.

Anadolu'nun göz bebeği Eskişehir'de sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'mizin (AMATEM) inşallah açılışını yapacağız. Daha iyi sağlık hizmeti nasıl sunabiliriz, Eskişehir'de ihtiyaç nedir? Onları değerlendireceğiz. Eskişehir, esasında bu konuda iyi yerde. Eskişehir'de 9 devlet hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz ve 5 özel hastanemiz var. Şehir Hastanemizi biliyorsunuz, hizmete aldık. İnsanlarımıza büyük sağlık hizmeti merkezi olmuş durumda. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Eskişehir'in sağlık hizmetini yükseltmeye çalışacağız."

Bakan Memişoğlu, özellikle hasta randevuları konusunda büyük çalışma içine girdiklerinin altını çizerek, "Türkiye genelinde şu anda randevu bekleme oranlarımız, 6 ay evveline göre yüzde 35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz. Birkaç branşımız hariç... İnşallah bu sorunu daha da azaltacağız. 'Temel sağlık' dediğimiz koruyucu sağlık, aile hekimliğinin güçlenmesiyle bu oranlar daha da azalacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sağlık bilgisi ve teknolojisini de üretmeye çalışacağız"

İnsanların öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetinden yararlanmasını istediklerini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların sağlıklarını kaybetmeden korunmasını istiyoruz. Onun için de özellikle kilo, bağımlılık, hareketsizlik, kötü beslenme gibi maalesef bedenimizi koruma konusunda önceliğimiz olması gereken alanları geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de bağımlılık konusunda Eskişehir'de iyi bir alan kazandıracağız. Öncelikli olarak bağımlılığa başlanmaması gerektiğini ve sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarımızın, bedenimize zarar verecek alışkanlıklarımızın bırakılmasını istiyoruz."

Memişoğlu, planlamaları kapsamında Eskişehir'e ne kazandırabileceklerine bakacaklarına değinerek, "Özellikle eski hastanemizin yerini değerlendirmek için nasıl bir sağlık alanı oluşturacağız, onu değerlendireceğiz. İnşallah faydalı olur." dedi.

Özel hastanelerle ilgili mevzuatı komple değiştirdiklerine işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Daha iyi, kaliteli hizmet vermesi için bütün sağlık tesislerimiz için uğraşıyoruz. Özel hastanelerimiz de bizim zenginliğimiz ve önemli bir sağlık hizmet sunum alanımız. Çok iyi hizmet sunan özel sektörümüzün olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün dünyadaki insanlar, sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyorlar. Daha kaliteli, daha iyi hizmet vermek için bu mevzuatı çıkardık. Tabii ki en önemli özelliği şu; sadece kalite veya fiziki değerlendirme değil, aynı zamanda tıbbi uygulamaların da değerlendirilebileceği bir imkan sağlıyor bize bu. Bilim kurullarımızla, bilim insanlarımızla bunların değerlendirmesini yapacağız."

"Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz." diyen Memişoğlu, "Bunun da esasında belirli standardı sağlayacağı konusunda öngörümüz var. İnşallah bunu da sağlayacağız. Türkiye sağlık hizmetleri konusunda çok iyi yerlerde. Daha ulaşılabilir, daha iyi sağlık hizmeti için uğraşıyoruz. Bunun yanında tabii sağlık bilgisi ve teknolojisini de üretmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Memişoğlu'na, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Randevu Bekleme Süresi Azaldı - Son Dakika

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