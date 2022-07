Reşat Erdoğan, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Malatya gezileri devam eden Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık'ın davetine katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Yıldıztepe bölgesinin Malatya'nın en güzel bölgelerinden biri olduğunu ifade ederek, " Çevre yolunun altında bulunan Yıldıztepe Mahallesi çok özel bir bölge. Bu alanda yapılacak çok şeyler var. İnşallah kısa zamanda bu çalışmalar yapılır. Yerel yönetimler, vatandaşlarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirir" dedi.

Malatya'nın her mahallesini, her caddesini, her sokağını, her ilçesini her köylerini gezeceğini ifade eden Erdoğan, " Aldığım tüm davetlere katılıyorum. Bu sayede vatandaşlarımızla bir araya gelme imkanı buluyorum. Şahsıma gösterdikleri yakın ilgi, bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Bu gezilerim siyasi bir çalışma değil. Ancak, bu konuda yoğun bir talep var. Aktif siyasetin içinde olmamı istiyorlar. Şimdilik bir şey söylemem doğru olmaz. Zamanı geldiğinde oturup konuşuruz" şeklinde konuştu.

Mahalle halkı Reşat Erdoğan'a, her alanda yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Öğrenciler Vakfı ziyaret etti

Bu arada, Vakıf binasında Reşat Erdoğan'ı ziyaret eden üniversite öğrencileri, eğitime ve öğrencilere verdiği burslar nedeniyle teşekkür etti.

Reşat Erdoğan, eğitime her zaman ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, " Başta şehit ailelerinin çocukları olmak üzere öğrencilerimize burs veriyoruz. Bizim toplum olarak eğitimli bir gençliğe ihtiyacımız var. Bu konuda her zaman duyarlı davrandık, burs vermeye devam edeceğiz" dedi.

Reşat Erdoğan'la bir süre sohbet eden öğrenciler, vakfın çalışmalarıyla ilgili bilgilerde aldı. - MALATYA