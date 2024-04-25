Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı - Son Dakika
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Politika

Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun 592 bin liralık Rolex saati gündemden düşmüyor. Paylaştığı bir fotoğrafla gündeme gelen saat nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Yenişehirlioğlu söz konusu kareyi silip "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" demişti. TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılan AK Partili ismin saatini çıkardığı dikkatlerden kaçmazken, partililerle yaptığı sohbetlerde de konunun dönüp dolaşım saate geldiği görüldü.

25.04.2024 09:19  Güncelleme: 09:37
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AK Parti Grup Başkavekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de misafir ettiği davetlileriyle çekip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf günlerdir konuşuluyor. O fotoğrafın konuşulmasının sebebi ise Yenişehirlioğlu'nun 592 bin liralık Rolex saati olmuştu.

"HELAL YOLDAN EDİNDİĞİM SAAT"

Yenişehirlioğlu, gelen tepkilerin ardından o fotoğrafı sosyal medya hesabından silip açıklama yapmıştı. "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" diyen Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır.

Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı

"SEVİYESİZ PAYLAŞIMLAR SİLİNİNCE GÖRÜLMÜYOR"

Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Tweetlerde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."

Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı

SAATİNİ ÇIKARTTI

Yaptığı açıklama ile kamuoyunu tatmin edemeyen Yenişehirlioğlu'nun da katıldığı TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Yenişehirlioğlu'nun gündemden düşmeyen saatini kolundan çıkardığı dikkatlerden kaçmazken, partililerle gerçekleştirdiği sohbetlerde konunun dönüp dolaşıp592 bin liralık Rolex saate geldiği görüldü.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Milletvekili, Sosyal Medya, AK Parti, 23 Nisan, Manisa, Rolex, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: demekki helal olduğu için ağır gelmiştir belki kim bilir belkide satıp fakir insanlara dağıtmıştır parasını 5 1 Yanıtla
  • EBRAR AKYÜZ: adam oyuncuydu zaten dünyalar para kazandı ayrıca yazarlığı söyleşileri vs var bunlardanda para kazanıyor reklamlarda oynadı bunlardan da para kazandı alabilir yani bunda birşey yok ki ekrem imamoglunun aktığı IWC saat 300 bin lira değerinde bu adam belediye başkanı mesela bukadar takılmayın :) 1 4 Yanıtla
  • Faruk : Soytarı dizi oyuncuları bile milyonları kazanıyorlar. Adam yıllarca dizi oyunculuğu yaptı . 500 binlik saati de alsın bi zahmet.. 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı - Son Dakika
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