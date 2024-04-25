AK Parti Grup Başkavekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de misafir ettiği davetlileriyle çekip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf günlerdir konuşuluyor. O fotoğrafın konuşulmasının sebebi ise Yenişehirlioğlu'nun 592 bin liralık Rolex saati olmuştu.
Yenişehirlioğlu, gelen tepkilerin ardından o fotoğrafı sosyal medya hesabından silip açıklama yapmıştı. "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" diyen Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır.
Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Tweetlerde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."
Yaptığı açıklama ile kamuoyunu tatmin edemeyen Yenişehirlioğlu'nun da katıldığı TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Yenişehirlioğlu'nun gündemden düşmeyen saatini kolundan çıkardığı dikkatlerden kaçmazken, partililerle gerçekleştirdiği sohbetlerde konunun dönüp dolaşıp592 bin liralık Rolex saate geldiği görüldü.
Son Dakika › Politika › Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)