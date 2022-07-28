Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül , İhsan Doğramacı Bilkent, İstinye ve Özyeğin üniversitelerine rektör atandı.

Kaynak: İHA

İhsan Doğramacı, Rektör, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › 4 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika

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