4 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika
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4 üniversiteye rektör atandı

28.07.2022 01:42
4 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül, İhsan Doğramacı Bilkent, İstinye ve Özyeğin üniversitelerine rektör atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül, İhsan Doğramacı Bilkent, İstinye ve Özyeğin üniversitelerine rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İhsan Doğramacı, Rektör, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika

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