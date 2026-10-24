Reuters'a göre Biden ve Trump yönetimleri SpaceX'ten Starlink'i açıp kapatmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Reuters'a göre Biden ve Trump yönetimleri SpaceX'ten Starlink'i açıp kapatmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reuters'ın 6 eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Biden ve Trump yönetimleri, SpaceX'ten Starlink'i ülkelerde birkaç kez açıp kapatmasını istedi. Zelenskiy, Starshield kısıtlamasının Ukrayna ordusunun operasyonlarını ve İHA performansını olumsuz etkilediğini belirtmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters, Biden ve Trump yönetimlerinin daha önce SpaceX'ten çeşitli ülkelerde uydu internet sistemi Starlink hizmetini açıp kapatmasını istediğini aktardı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 6 eski üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın uydu iletişim sistemi Starlink'e erişiminin bu ay kısıtlanmasından çok önce Biden ve Trump yönetimleri, SpaceX'ten farklı ülkelerde birkaç kez Starlink hizmetini açıp kapatmasını istedi. 4 eski yetkiliye göre Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Yemen ve Lübnan'daki İran destekli milislerin Starlink'i iletişim için kullanmasını engellemek amacıyla hizmetin kapatılması ve İran ile Ukrayna'daki orduyu desteklemek için internet erişimi sağlamak amacıyla hizmetin aktif hale getirilmesi talep edildi. Trump yönetiminden eski bir üst düzey yetkili de Başkan Donald Trump yönetiminin, geçtiğimiz yıl ve bu yılki ABD-İsrail saldırılarının ardından hükümet karşıtı protestocuların internet erişimini ve iletişimini güçlendirmek amacıyla SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan İran'da Starlink hizmetini sunmasını istediğini söyledi.

Starsield kısıtlaması Ukrayna ordusunun operasyonlarını engelledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz hafta, ülkesinin Starlink sisteminin askeri versiyonu olan Starshield'e erişiminin kasıtlı olarak sınırlandırıldığını ve bunun ülkenin insansız hava araçlarının performansını olumsuz etkilediğini ifade etmişti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın Rus füze saldırılarına karşı savunma da dahil olmak üzere bazı askeri faaliyetler için kullandığı Starlink'in hızlarının düşürüldüğünü belirtmişti. Reuters, Starshield'in hızının düşürülmesi emrinin Beyaz Saray'ın içinden geldiğini öne sürmüştü. Trump yönetimi ise yavaşlamayı kabul etti, ancak Trump emri kendisinin vermediğini söyledi. Trump, Musk ile Ukrayna için Starlink erişim sorunları hakkında konuşmadığını belirterek, "Eğer bir sorun varsa onu düzelteceğim" demişti. Elon Musk ise bu hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Starshield sistemleri ABD hükümetine aittir ve onun kontrolündedir. Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve ABD Başkanı tarafından belirlenir" ifadelerini kullanarak ABD ordusunu ve Trump'ı işaret etmişti.

Ukrayna için Starlink internet hizmeti, cephedeki birlikler arasındaki iletişimin can damarı haline geldi ve askerler, SpaceX ürünlerinin yeteneklerine şu anda rakip bir ürün olmadığını belirtiyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpWashingtonTeknolojiStarlinkPolitikaSpacexDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:20:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Reuters'a göre Biden ve Trump yönetimleri SpaceX'ten Starlink'i açıp kapatmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei