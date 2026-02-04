Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Rıza Akpolat\'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
04.02.2026 16:21  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rıza Akpolat\'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Haber Videosu

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, "Ben bir şofördüm sadece, çalışandım. Bana verilen talimatları yerine getirdim. Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu" dedi.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

PARA TRAFİĞİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Duruşmada savunma yapan Beşiktaş Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü ve Akpolat'a gelen paraları taşıdığı öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Ataş, "Akpolat'ın tek makam şoförü ben değildim, benden hariç birden fazla şoförü bulunuyordu. Bütün para transferleri Akpolat'ın kişisel ödemeleridir. Bana verdiği talimatlar doğrultusunda ödeme yapardım. MASAK raporundaki ödemeler, benim ödemelerim değil, Akpolat'ın ödemeleridir. Bu ödemelerin niçin yapıldığını bilmem mümkün değildir. Bu ödemeleri ayrıca sormam yada sorgulamam kesinlikle mümkün değildir. Banka hesaplarım dışında Rıza Akpolat'ın talimatıyla elden ödemeler gerçekleştirdiğim zamanlar da oldu. Elden ödemeler kapalı şekilde özel kalem müdürü tarafından şahsıma iletilirdi. Diğer şoförlerin amiri olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Diğer şoför arkadaşlarından benden bir farkı bulunmamaktadır" dedi.

"BELEDİYEYE KAYIT DIŞI PARALAR GELİYORDU"

Mahkeme başkanı sanığa yönelttiği, "Acarket'teki villa kimin?" sorusuna sanık Ataş, "Ben oraya bir kere gitmiştim, Rıza Akpolat'ı götürüyordum. Akpolat, çocuklarına 'artık burada oturacağız' diyordu. Ben bir şofördüm sadece, çalışandım. Bana verilen talimatları yerine getirdim. Yeşim hanımın ödemelerini ben yapıyordum, bu talimatı bana Rıza Akpolat vermişti. Benim mesleğim nedeniyle verilen görevleri sorgulama yetkim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu. Rıza Akpolat, eşiyle evlilik yıl dönümleri için yat turu kiralamıştı ama daha sonraki konuşmalardan dolayı yat aldığını sandım. Aylardır ailemden uzaktayım. İşten çıkarıldım, başka bir gelirim de yok, ailem çok zorlanıyor. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT'IN "KASASI": EMEĞİMLE ALDIĞIM EV NASIL ONUN OLABİLİYOR?

İddianamede Kazım Gökhan Yankılıç'ın beyanında Rıza Akpolat'ın çocukluk arkadaşı olan ve 'kasası' olarak bahsettiği iş insanı tutuklu sanık Rabil Artan ise, "Evin gerçek değeri 22 milyon liradır. Benim emeğimle satın aldığım ev, nasıl oluyor da Rıza Akpolat'ın malı olabiliyor anlamıyorum. Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan, bana ait olan evi kullandı. Onu da şu şekilde açıklayayım; evi aldım, on ay kadar boş kaldı. Kiracı sorunları olduğu için kiraya vermek istemedik ancak Derya Özhan'ın ev sahibiyle tartıştığını öğrendik, bu nedenle Özhan'ın o evden çıkması lazımdı. Derya'ya evi şu an kullanmadığımızı ve bir süre kalabileceklerini söyledik. Evi biz, düğünümüzde takılan altın ve paralarla aldık. Eşimle birlikte çocuğumuza daha hapse girdiğimizi bile söyleyemedik. Oğlum beni askerde sanıyor hala. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından heyet, duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi.

Rıza Akpolat, Mehmet Ataş, İhsan Aktaş, Beşiktaş, Politika, Mahkeme, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu’na da sıçradı Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu'na da sıçradı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:59:28. #7.11#
SON DAKİKA: Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.