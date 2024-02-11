Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer Ailesini Ziyaret Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer ilk ziyaretini ailesine gerçekleştirdi. Sümer, "Hayatımda aldığım en önemli ders şudur; bir işe başlayacaksan anne ve babanın rızasını alacak, duasını isteyeceksin" dedi.

Kepez Belediye Başkan adayı Av. Rıza Sümer seçim çalışmaları için sahaya indi. Sümer, aile ocağından desteği almasının ardından, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Kurt ve MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ile birlikte, AK Parti Kepez belde ve ilçe kurucu başkanlarını ziyaret ederek vefaya işaret etti.

Sümer, "Hayatımda aldığım en önemli ders şudur; bir işe başlayacaksan anne ve babanın rızasını alacak, duasını isteyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kepez'imizde yeni hedefler için yola koyulduk. Ama önce anne babamın ellerini öpüp dualarını aldım. Rabbim yolumuzu açık etsin" ifadelerine yer verdi.

Dua ve vefa ile başlangıç

Cumhur İttifakı Adayı Rıza Sümer, seçim başlangıcını kurucu belde başkanlarına yaptı. Önceliğin, vatandaşın gönlünü kazanmak olduğuna vurgu yapan Sümer, "Kepez, 25 yıldır hizmet alarak giden, iktidarla uyumlu olmuş, kesintisiz süren çalışmaların devam ettiği bir ilçe. Belediye seçimleri ideolojik değil, hizmet seçimi olmalı. Bu şehre hepimizin borcu var, eserler bırakmamız, ihtiyaca yönelik projeler gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

"Hakan başkan, Kepez'i vitrin haline getirdi"

Rıza Sümer, üç dönemdir Kepez'e başkanlık görevini sürdüren Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, ilçeyi arka plan olmaktan çıkarıp vitrin haline getirdiğinin altını çizdi. Sümer, "Millete hizmet yolunda bahane aramadık, belediye kaynaklarını doğru şekilde kullandık. Bir yola çıktık, yükümüz ağır farkındayız. Yıllar içinde Kepez'in artarak büyüyen çıtasını daha yükseğe çıkartmayı hedefliyoruz. Birlikten güç doğar, bu inançla gece gündüz demeden koşturacağız" diye konuştu.

Projelerimiz hazır

Kepez'in nüfus yapısı hakkında da yeterli bilgiye sahip olduğunu söyleyen Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, sürdürülebilirliği önemseyen, gençler, kadınlar ve engelli vatandaşların faydalanabileceği, çok sayıda proje hazırlığı içinde olduklarını ifade etti. Sümer, günün son ziyaretini Duraliler Mahallesi'ne gerçekleştirerek, mahalle sakinlerinden desteklerini istedi. Vatandaşlar, mazbatayı birlikte almaya gideceklerine söz vererek iyi dileklerde bulundu.

İlk günden yoğun ziyaret

Rıza Sümer, seçim çalışmasının ilk gününde davetleri geri çevirmedi. Programına Kepez Kurucu Belde Başkanı Zeki Çivik'ten başlayan Sümer, ardından kurucu belde başkanı Ahmet Yılmaz'ı, önceki dönem AK Parti Kepez İlçe başkanlarından Mustafa Erol, Mesut Sevinç ve Veli Yavuzcan'ı ziyaret etti. Vatandaşların davetine özenle katılmaya çalışan Sümer, düğün davetlerine ve Yozgatlılar Derneği'nin arabaşı çorbası etkinliğine katıldı.

Cumhur İttifakı Adayı Sümer ayrıca TFF 3. Lig 1. Grup'ta bulunan Kepezspor'un Edirnespor ile karşılaştığı maçı da izledi. - ANTALYA