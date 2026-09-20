Rızai, ABD, İran'ın şartlarını uygularsa müzakerelerin başlayabileceğini söyledi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki savaşı gerçekten sona erdirmek istiyoruz. Eğer onlar da bizden yardım isterse, Husiler ile Suudi Arabistan arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmaya tamamen hazırız" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile yaşanan gerginlik ve Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan güçleri arsındaki karşılıklı saldırılar başta olmak üzere birçok konuyu Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda değerlendirdi. ABD ile görüşmeler hakkında konuşan Rızai, "Saygıdeğer Katar hükümetinin yanı sıra saygıdeğer Pakistan hükümeti de şu anda bizimle sürekli istişarelerde bulunuyor. Devam eden temaslar ve toplantılar var. Şartlarımızı kendilerine bildirdik ve ABD'liler de şartlarımızın farkında Biz de ABD'lilerin bunları kabul edip uygulamasını bekliyoruz" dedi.

"Tüm cephelerde savaşın sona erdiğini ilan etmeliler"

Tahran'ın şartları arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının da bulunduğunu belirten Muhsin Rızai, "İkinci olarak, tüm cephelerde savaşın sona erdiğini ilan etmeliler; iç işlerimize müdahale etmekten kaçınmalı, devrimimize karşı olanlarla iş birliğini durdurmalı, topraklarımıza yönelik her türlü saldırıyı sona erdirmeli ve deniz ablukasını kaldırmalılar. ABD önce şartlarımızı uygulamalı, ancak ondan sonra müzakereler başlayabilir" diye konuştu.

"NPT'den çekilip çekilmeyeceğimizi değerlendiriyoruz"

Şubat ayında ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'e bağlılıklarının sürdüğünü aktaran İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, "Bugüne kadar tutumumuz değişmedi. Ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz Şu anda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilip çekilmeyeceğimizi değerlendiriyoruz. Bu, ABD'nin tutumuna bağlı" ifadelerini kullandı.

"Husiler ile Suudi Arabistan arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmaya hazırız"

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaya değinen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, "Savaşı gerçekten sona erdirmek istiyoruz. Eğer onlar da bizden yardım isterse, Husiler ile Suudi Arabistan arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmaya tamamen hazırız" şeklinde konuştu.

"ABD ordusunun zayıf noktalarını artık tamamen biliyoruz"

ABD'nin muhtemel saldırılarına da değinen Muhsin Rızai, "Kesin bir savaş vermek için kendimizi tamamen hazırladık. ABD ordusunun zayıf noktalarını artık tamamen biliyoruz. Yakın zamanda bir gemisavar füzesini test ettik; yani oradaki uçak gemisinin yakınında patlayan ve 80 patlayıcı savaş başlığına ayrılan bir füze ateşledik. Kendimizi savunma konusunda ciddiyiz. Bu kez savaş başlarsa, o uçakların havalandığı tüm ABD hava üslerini daha şiddetli bir şekilde vuracağız" dedi.

"İran'ın haklarını ve şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yoktur"

İran'ın güvenlik yetkilisi Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı ayrı bir açıklamada ise ABD'ye Tahran'ın "haklarını ve şartlarını" kabul etmesi çağrısında bulundu. Rızai paylaşımında, "Tahran'ın mesajı açık ve nettir; Washington kendisinin oluşturduğu bataklıktan çıkmak ve bu bataklığa daha fazla saplanmaktan kaçınmak istiyorsa, İran'ın haklarını ve şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yoktur" ifadelerine yer verdi.

"ABD taahhütleri yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için herhangi bir imkan olmayacak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada, İran'ın "aracı ülkeler üzerinden karşı tarafa mesajlarını ve şartlarını açıkça ilettiğini" de söyledi. Galibaf, "Düşman, aldatma ve tek taraflı dayatma yolunun kapalı olduğunun gayet farkında; bu şartlar yerine getirilene, İran halkının meşru hakları tanınana ve ABD taahhütleri yerine getirilene kadar, müzakerelerin önceki durumuna dönülmesi veya Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için herhangi bir imkan olmayacak" diye konuştu.