Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemedi, ikinci tur 8 Aralık'ta yapılacak.

24.11.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre seçim, ikinci tura kaldı.

Romanya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı. Oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00'de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Başbakan Marcel Ciolacu'nun oyların yüzde 25'ini, Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi'nin oyların yüzde 18'ini, bağımsız aday Clin Georgescu'nun oyların yüzde 16'sını ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion'un oyların yüzde 15'ini alması bekleniyor. Anketlere göre hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamayacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Seçimlere katılım oranı yüzde 52,4 olurken, sandık çıkış anketleri diaspora oylarını içermiyor.

PSD lideri Ciolacu, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasından sonra yaptığı basın toplantısında bugün denge ve istikrar politikası için oy kullanıldığını söyledi. Ciolacu, seçim sürecinde vazife alan tüm görevlilere teşekkür etti.

USR lideri Lasconi ise, konuşmasında halkın yüzde 75'inin PSD'nin adayı Başbakan Ciolacu'ya destek vermediğine dikkat çekti. Sonuçların belli olmasından sonra yaptığı açıklamada Lasconi, "Romanyalılar, PSD-PNL hükümetini istemiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasında 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine işaret eden Lasconi, "Önümüzdeki hafta parlamento çoğunluğunu elde etme hazırlığı için tüm sağ eğilimli güçlerle görüşeceğim. Sevgili Romanyalılar, lütfen beni yalnız bırakmayın. Parlamentoda çoğunluğu sağlamama yardım edin. Çünkü bu, ülkeyi geliştirmemizin tek yolu" dedi.

Resmi sonuçların belli olmasıyla hiçbir adayın yüzde 50 oranını geçememesi halinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, iki hafta sonra 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Ülkede ayrıca 1 Aralık tarihinde parlamento seçimleri de gerçekleştirilecek. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Romanya Cumhurbaşkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Romanya, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
12:15 Zeydan Karalar, Anıtkabir’e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
11:22 İstanbul’da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
09:53 Arnavutköy’de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 00:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.