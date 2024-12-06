Romanya'da Seçim Sonuçları İptal Edildi

Politika

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunun sonuçlarını " Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği" gerekçesiyle iptal etti.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarını içeren istihbarat raporlarının gizliliğini kaldırmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın geniş çaplı bir kampanya çerçevesinde TikTok ve Telegram gibi platformlar aracılığıyla aşırı sağcı aday Calin Georgescu'yu desteklediği iddialarının yer aldığı raporların ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçları iptal edildi. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Romanya Cumhurbaşkanının seçimi için süreç tamamıyla yeniden başlatılacak. Bu çerçevede hükümetin, Romanya Cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir tarih belirlemesi ve gerekli işlemlerin yapılması için yeni bir takvim belirlemesi gerekecek" denildi. Raporların yayınlanmasının ardından seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvuruları değerlendirmek üzere bugün olağanüstü toplanan Anayasa Mahkemesi, kararı "istihbarat raporlarının Rusya'nın bir propaganda kampanyası aracılığıyla seçmenleri etkileme girişimlerini ortaya koymuş olmasına" dayandırdı.

"Hoşunuza gitse de gitmese de 9 milyon vatandaş belirli bir aday için oylarını kullanmıştır"

İptal edilen sonuçlara göre, ikinci turda yarışacak adaylardan Romanya Birliğini Kurtarın (USR) partisinin lideri Elena Lasconi, kararın hukuka aykırı, etikten uzak ve demokrasinin özüne aykırı olduğunu söyledi. Her halükarda seçimde 9 milyon Romanya vatandaşının oy kullandığını vurgulayan Lasconi, "Hoşunuza gitse de gitmese de, hukuki ve meşru açıdan, Romanya'da ve yurt dışında 9 milyon vatandaş, belirli bir aday için oylarını kullanmıştır. Bu şekilde ortaya konulan iradeyi görmezden gelemeyiz" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden yapılmalı"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak seçim öncesinde anketlerde ilk sırada gösterilen ve seçimin ikinci turuna katılmayı yaklaşık 2 bin 700 oy farkla kaybeden Başbakan Marcel Ciolacu ise, iptal kararının "tek doğru çözüm" olduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinde yayınladığı açıklamada Ciolacu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden yapılmalı. Aynı zamanda, yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemeler, cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik büyük teşebbüsten kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarmalıdır" dedi.

Mahkemenin kararıyla 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan ve ilk turda en çok oy alan adaylar Calin Georgescu ve Elena Lasconi'nin yarışacağı ikinci tur seçimi de iptal oldu. Calin Georgescu'nun da bu akşam karara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Mahkeme, seçim sonuçlarını onaylayarak bu talebi reddetmişti

24 Kasım'daki seçim öncesinde anketlerde yüzde 10'un altında destek aldığı görülen Georgescu, yaklaşık yüzde 23 oranında oy almıştı. Seçimde USR lideri Lasconi'nin oy oranı yüzde 19,18, Başbakan Marcel Ciolacu'nun oy oranı ise yüzde 19,15 olmuştu. Anayasa Mahkemesi, Rusya yanlısı olmakla suçlanan cumhurbaşkanı adayı Georgescu'nun sürpriz bir sonuçla ilk sırada tamamladığı seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebini daha önce de değerlendirmeye almıştı. Mahkeme, 2 Aralık Pazartesi günü açıklanan karar ile seçim sonuçlarını onaylayarak bu talebi reddetmişti. - BÜKREŞ