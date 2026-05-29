Romanya, Rus İHA'sını Düşürme Gerekçelerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya, Rus İHA'sını Düşürme Gerekçelerini Açıkladı

29.05.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Genelkurmay Başkan Vekili, Rus İHA'sının düşürülmemesinin sebeplerini anlattı.

Romanya Genelkurmay Başkan Vekili General Gheorghe Maxim, ülke hava sahasında uçtuğu sürenin kısa olması ve yasal hususların, Rus İHA'sının düşürülmesini engellediğini ifade etti.

Romanya Genelkurmay Başkan Vekili Tuğgeneral Gheorghe Maxim, Galati şehrindeki apartmana Rusya'ya ait bir İHA'nın isabet ettiği olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. İHA'nın neden düşürülmediğine değinen Maxim, yerel saatle 01.46'da Reni'nin 19 kilometre doğusunda tespit edildiğini, 01.52'de Romanya hava sahasına girdiğini ve yaklaşık 10 kilometre uçtuktan 4 dakika sonra radardan kaybolduğunu belirtti. Maxim, "Hava hedeflerine yönelik angajman kararı, teyit edilmiş istihbarata ve bölgedeki operasyonel durumun değerlendirilmesine dayanmaktadır. Düşük irtifada ve nispeten düşük hızlarda uçan küçük boyutlu insansız hava araçları söz konusu olduğunda hava tehdidini belirlemek, değerlendirmek, sınıflandırmak ve müdahale kararı almak için mevcut süre bazen son derece kısa olabiliyor. Pilotlara, bölgedeki halk için güvenli şartlar altında hava hedeflerine ateş açma yetkisi verilmiştir" ifadelerini kullandı. Maxim, ordunun 4 dakikalık gibi kısa bir müdahale süresine sahip olduğunu belirterek, "İlk başta İHA'nın mühimmat taşıyıp taşımadığı veya dikkat dağıtıcı bir İHA olup olmadığı konusunda kesin bilgimiz yoktu. Tüm veriler analiz edildi ve varılan sonuç, bu insansız hava aracını güvenli bir şekilde vurmak için gerçek bir fırsatın olmadığı yönündeydi" ifadelerini kullandı. Romanya'nın "fırlatılabilecek füzenin komşu bir ülkenin hava sahasını ihlal edebilecek şekilde hareket etmesini" yasaklayan yasal kısıtlamaları olduğunu işaret eden Maxim, müdahale için ateşlenecek bir füzenin Ukrayna'ya ulaşabileceğine dair endişeler olduğunu söyledi. Maxim, olayın "Rusya'nın Romanya'ya yönelik bir saldırısı olmadığını", ancak Romanyalıların Rusya'nın bölgedeki ülkelerin güvenliği için bir tehdit olduğunu bilmeleri gerektiğini vurguladı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güvenlik, Romanya, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya, Rus İHA'sını Düşürme Gerekçelerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:26:17. #7.12#
SON DAKİKA: Romanya, Rus İHA'sını Düşürme Gerekçelerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.