Romanya, Rus İHA'sını Düşürme Gerekçelerini Açıkladı

Romanya Genelkurmay Başkan Vekili General Gheorghe Maxim, ülke hava sahasında uçtuğu sürenin kısa olması ve yasal hususların, Rus İHA'sının düşürülmesini engellediğini ifade etti.

Romanya Genelkurmay Başkan Vekili Tuğgeneral Gheorghe Maxim, Galati şehrindeki apartmana Rusya'ya ait bir İHA'nın isabet ettiği olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. İHA'nın neden düşürülmediğine değinen Maxim, yerel saatle 01.46'da Reni'nin 19 kilometre doğusunda tespit edildiğini, 01.52'de Romanya hava sahasına girdiğini ve yaklaşık 10 kilometre uçtuktan 4 dakika sonra radardan kaybolduğunu belirtti. Maxim, "Hava hedeflerine yönelik angajman kararı, teyit edilmiş istihbarata ve bölgedeki operasyonel durumun değerlendirilmesine dayanmaktadır. Düşük irtifada ve nispeten düşük hızlarda uçan küçük boyutlu insansız hava araçları söz konusu olduğunda hava tehdidini belirlemek, değerlendirmek, sınıflandırmak ve müdahale kararı almak için mevcut süre bazen son derece kısa olabiliyor. Pilotlara, bölgedeki halk için güvenli şartlar altında hava hedeflerine ateş açma yetkisi verilmiştir" ifadelerini kullandı. Maxim, ordunun 4 dakikalık gibi kısa bir müdahale süresine sahip olduğunu belirterek, "İlk başta İHA'nın mühimmat taşıyıp taşımadığı veya dikkat dağıtıcı bir İHA olup olmadığı konusunda kesin bilgimiz yoktu. Tüm veriler analiz edildi ve varılan sonuç, bu insansız hava aracını güvenli bir şekilde vurmak için gerçek bir fırsatın olmadığı yönündeydi" ifadelerini kullandı. Romanya'nın "fırlatılabilecek füzenin komşu bir ülkenin hava sahasını ihlal edebilecek şekilde hareket etmesini" yasaklayan yasal kısıtlamaları olduğunu işaret eden Maxim, müdahale için ateşlenecek bir füzenin Ukrayna'ya ulaşabileceğine dair endişeler olduğunu söyledi. Maxim, olayın "Rusya'nın Romanya'ya yönelik bir saldırısı olmadığını", ancak Romanyalıların Rusya'nın bölgedeki ülkelerin güvenliği için bir tehdit olduğunu bilmeleri gerektiğini vurguladı. - BÜKREŞ