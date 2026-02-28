RTÜK'ten Yayıncılara Uyarı - Son Dakika
Son Dakika

RTÜK'ten Yayıncılara Uyarı

28.02.2026 20:31
RTÜK, kamu yararı ve huzuru için yayın içeriklerinin denetleneceğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yayın içeriklerinin, kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkileri Kurulumuzca hassasiyetle izlenmektedir" denildi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizi ve uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yayın içeriklerinin, kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkileri Kurulumuzca hassasiyetle izlenmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın hizmeti ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesi kapsamında; Şiddeti özendirici, meşrulaştırıcı veya sıradanlaştırıcı yayınlara yer verilmemesi, toplumda korku, panik, endişe ve infial oluşturabilecek ifade, görüntü ve yorumlardan kaçınılması, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntülerin yayınlanmaması, haber ve yorum içeriklerinde tarafsızlık, nesnellik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesi, yayınlarda nefret söylemi, ayrımcı dil ve kutuplaştırıcı ifadeler kullanılmaması, savaş ve çatışma içeriklerinin kamu yararı ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ele alınması yükümlülükleri, yayıncı kuruluşlar açısından bağlayıcıdır. Bu çerçevede, söz konusu gelişmelere ilişkin yayın hizmetlerinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi hususunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

