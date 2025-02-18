Rubio ve Lavrov'dan Ukrayna İçin Barış Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rubio ve Lavrov'dan Ukrayna İçin Barış Görüşmesi

Ukrayna savaşını sona erdirmek için üst düzey ekipler oluşturulacak, diplomatik ilişkiler normalleşecek.

18.02.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi amacıyla çalışmalara başlamak için üst düzey ekipler oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'yı görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümleri durdurmak istediğini ve ABD'nin barış istediğini ifade etti. ABD'nin bu ülkeleri bir araya getirmek için gücünü kullandığını belirten Bruce, Trump'ın Ukrayna ve Rusya'yı ikna edebilecek dünyadaki tek lider olduğunu söyledi.

Bruce, Rubio ve Lavrov'un görüşmede ABD ve Rusya'nın diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek ve gerekli adımların atılması amacıyla ikili ilişkilerde "rahatsız edici unsurları" ortadan kaldırmak üzere bir istişare mekanizması kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Bruce, Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede kalıcı, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirmek amacıyla çalışmalara başlamak üzere üst düzey ekiplerin oluşturulması konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre Ukrayna'daki savaşın başarılı bir şekilde sona ermesinin ardından karşılıklı jeopolitik çıkarlar, yatırım fırsatları konularında gelecekteki iş birliği temellerinin atılmasına karar verildi.

Kalıcı barışı sağlamak için bir telefon görüşmesi yapmak ve ardından bir toplantı düzenlemenin yeterli olmadığını belirten Bruce, "Harekete geçmeliyiz. Bugün önemli bir adım attık" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio ve Lavrov'dan Ukrayna İçin Barış Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:47:08. #1.11#
SON DAKİKA: Rubio ve Lavrov'dan Ukrayna İçin Barış Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.