Rum Savunma Komitesi, İsrail'den 150 milyon euroluk gemi alımına onay verdi

Rum basını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile yaklaşık 150 milyon euro değerinde yeni savaş gemisi ve silah sistemleri satın almak için anlaşma yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de silahlanma faaliyetlerini sürdürüyor. Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den yaklaşık 150 milyon euro değerinde yeni savaş gemisi ve silah sistemleri satın almak için anlaşma yapmaya hazırlandığı bildirildi. Haberlerde, İsrailli Israel Shipyards ve Rafael şirketlerini kapsayan anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanmasının beklendiği kaydedildi. İsrail ve Rum savunma bakanlıkları arasında yürütülen görüşmeler kapsamında Rum Milli Muhafız Ordusu Deniz Komutanlığına yeni bir Sa'ar 62 sınıfı açık deniz devriye gemisi tedarik edilmesi ve gemiye İsrail üretimi silah sistemlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.

Fileleftheros gazetesinin haberinde ise GKRY'nin İsrail'den satın almayı planladığı ikinci Sa'ar 62 sınıfı geminin gövdesi Israel Shipyards tersanelerinde tamamlandığı ve geminin en geç 2028 yılının ortalarında Rum Milli Muhafız Ordusuna teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

Mevcut gemiye de İsrail silahları yerleştirilecek

Yaklaşık 150 milyon euroluk programın yalnızca yeni geminin satın alınmasını kapsamadığı, Rum Milli Muhafız Ordusunun envanterindeki Andreas Ioannides adlı devriye gemisinin de modernize edileceği bildirilen haberlerde, her iki gemiye İsrailli Rafael şirketinin ürettiği yeni silah ve elektronik sistemlerin yerleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Haberlerde, gemilerde SPIKE füze ailesine ait deniz platformlarına uyarlanmış sistemlerin kullanılabileceği belirtilirken, silahların kesin türlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

150 milyon euroluk bütçeye onay

Haberlerde, yeni geminin satın alınması ve iki gemiye İsrail yapımı silah sistemlerinin yerleştirilmesini kapsayan program için yaklaşık 150 milyon euro ayrıldığı belirtildi. Söz konusu bütçenin Rum Temsilciler Meclisi Savunma Komitesi tarafından onaylandığı bildirildi. İsrail ile GKRY arasında hükümetler arası anlaşma kapsamında yürütülen görüşmelerin tamamlanmasının ardından imzaların önümüzdeki haftalarda atılmasının beklendiği kaydedildi.

Dört gemilik silahlanma planı

Haberlerde, GKRY'nin yaklaşık 10 yıl önce aynı sınıftan dört gemi satın almayı planladığı ancak bugüne kadar yalnızca bir geminin envantere alındığı hatırlatılarak, 2018 yılında teslim alınan Andreas Ioannides adlı geminin radar, komuta kontrol sistemleri ve İsrail üretimi Typhoon silah istasyonlarıyla donatıldığı belirtildi. İkinci geminin satın alınmasının da Rum yönetiminin geçmişte hazırladığı deniz kuvvetleri silahlanma programının devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

İsrail-Yunanistan-GKRY askeri iş birliği

İsrail basınında, yeni silah anlaşmasının İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında yürütülen askeri iş birliği çerçevesinde ele alındığı belirtildi. İsrail ile Yunanistan'ın da ağustos ayında yaklaşık 3 milyar euro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma programı kapsamında anlaşma imzaladığı hatırlatıldı.