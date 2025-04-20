Rümeysa Öztürk İçin İki Adli Süreç Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Rümeysa Öztürk İçin İki Adli Süreç Devam Ediyor

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltı süreci ve hukuki durumu hakkında bilgiler verildi.

20.04.2025 11:38
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Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ile ilgili devam eden hukuki süreç hakkında yaptığı açıklamada, "Halihazırda Rümeysa hakkında 2 adli süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerden ilki Louisiana'daki göçmenlik davasıdır. İkinci süreç, Öztürk'ün gözaltına alınmasına itirazına ilişkindir" dedi.

Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, ABD'nin Louisiana eyaletinde 25 Mart tarihinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'e ilişkin açıklama yaptı. Öztürk ile ilgili devam eden hukuki süreçler hakkında konuşan Buner, "Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızın gözaltına alınmasını izleyen süreç başından bu yana yakından takip edilmektedir. Adı geçenin avukatlarına düzenli erişiminin sağlanması, gözaltı şartlarının iyileştirilmesi, gerekli ilaçların temin edilmesi, ailesi ile iletişime geçmesini sağlanması gibi hususlar başta olmak üzere kendisine gerekli konsolosluk desteği düzenli olarak sağlanmaktadır" dedi.

"Mahkeme itirazı incelemeye yetkili olduğuna hükmetmiştir"

Houston Başkonsolosunun Rümeysa Öztürk'ü Louisiana'da tutulduğu yerde birçok kez ziyaret ettiğini kaydeden Buner, "Başkonsolosluğumuzca da Öztürk ile çevrimiçi olarak görüşülmüştür. Halihazırda Rümeysa hakkında 2 adli süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerden ilki Louisiana'daki göçmenlik davasıdır. Bu çerçevede 16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzun katıldığı duruşmada ilgili hakim, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması talebini maalesef reddetmiştir. Vatandaşımızın vizesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nca iptali hususunun hukuka uygunluğunu inceleme yetkisinin olup olmadığına dair kararını ise 1 Mayıs'ta yapacağı duruşmada vereceğini açıklamıştır" diye konuştu.

İkinci sürecin, Öztürk'ün gözaltına alınmasına itirazına ilişkin olduğunu belirten Buner, "Bu itiraz önce vatandaşımızın gözaltına alındığı Massachusetts'teki federal mahkemeye yapılmıştır. Söz konusu mahkeme başvurunun yapıldığı saatte Rümeysa'nın Vermont'ta olması nedeniyle dosyayı Vermont'taki federal mahkemeye sevk etmiştir. Vermont'taki mahkemede ise, 14 Nisan'da yapılan ve bu sefer tarafımızdan takip edilen duruşma bağlamında hakim kararını 18 Nisan'da açıklamıştır. Bu çerçevede mahkeme itirazı incelemeye yetkili olduğuna hükmetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kefalet serbest bırakılması talebi ise 9 Mayıs'ta ele alınacaktır"

Mahkemenin Rümeysa'nın 1 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesini emrettiğini söyleyen Buner, "Vatandaşımızın itiraz başvurusu 22 Mayıs'ta görüşülecektir. Kefalet serbest bırakılması talebi ise 9 Mayıs'ta ele alınacaktır. Öte yandan mahkeme tarafları bu kararı temyiz edebilmeleri için 4 günlük bir süre tanımıştır. Her iki süreçte yakından takip edilmeye devam edilecek olup vatandaşımıza gerekli konsolosluk hizmeti sağlanacaktır" şeklinde konuştu. - BOSTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rümeysa Öztürk İçin İki Adli Süreç Devam Ediyor - Son Dakika

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