Rus Sözcü Konaşenkov: "Azovstal fabrikasında son 24 saatte 771 Ukraynalı asker teslim oldu"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından son 24 saatte 771 Ukraynalı askerin teslim olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından son 24 saatte 771 askerin teslim olduğunu ifade etti. 16 Mayıs'tan bu yana teslim olan asker sayısının 80'i yaralı olmak üzere bin 730'a ulaştığını söyleyen Konaşenkov, yaralıların Donetsk'teki tıp merkezlerinde tedavi altına alındığını kaydetti.

"3 bin 158 tank ve zırhlı araç imha edildi"

Ukrayna'ya ait hedef alınan askeri teçhizata ve noktalara ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Rus uçakları ile 2 komuta merkezi, 58 asker ve askeri teçhizat toplanma alanı, 340'tan fazla asker, 62 askeri araç vuruldu. Bolshye Lomzaki bölgesinde S-300 uçaksavar füze sistemi taburu ve Donetsk'teki Slavyanogorsk bölgesinde Buk-M1 hava savunma sistemi taburu etkisiz hale getirildi. Gün içinde yüksek hassasiyetli füzelerle 7 komuta merkezi, 11 mühimmat deposu, 26 asker ve teçhizat toplanma alanı vuruldu. Füze ve topçu birlikleri, 6 komuta merkezini, 295 asker ve teçhizat toplanma alanını, 43 topçu atış mevziisini, 2 elektronik harp birimini vurdu" dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 172 uçak, 125 helikopter, 942 insansız hava aracı, 313 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 158 tank ve zırhlı araçlar, 395 çoklu roketatar, bin 562 topçu silahının yanı sıra 3 bin 26 özel askeri aracın imha edildiğini ifade etti. - MOSKOVA