Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı

10.06.2026 17:26
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İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü Cem Yüzer ile tutuklu Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi etkili oldu.

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerden Cem Yüzer'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu, Anıl Demir'in ise soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa'ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları, operasyonun düğmesine basılmasını sağladı. Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. 'Rüşvet ve suç örgütü' üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlere yönelik yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramaların ardından Cem Yüzer ve Anıl Demir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Yerel Haberler, Özkan Yalım, Anıl Demir, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, İstanbul, Gözaltı, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı - Son Dakika

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