Rüşvetten tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanvekili görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Rüşvetten tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanvekili görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçları kapsamında tutuklama kararı bulunan Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirbilek'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Karar, Anayasa ve Belediye Kanunu'na dayandırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirbilek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirbilek, hakkında 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme' suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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