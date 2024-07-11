Rusya, ABD'nin Almanya'ya silah konuşlandırma planına askeri yanıt geliştireceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Rusya, ABD'nin Almanya'ya silah konuşlandırma planına askeri yanıt geliştireceğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağı planının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Her şeyden önce sinirlenmeden ve duygusallaşmadan bu yeni oyuna askeri bir yanıt geliştireceğiz' dedi. Rusya'nın NATO askeri ittifakının eylemlerini ulusal güveliğine ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirten Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise füzelere karşı harekete geçeceklerini söyledi.

11.07.2024 15:09
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağı planının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce sinirlenmeden ve duygusallaşmadan bu yeni oyuna askeri bir yanıt geliştireceğiz" dedi.

ABD ve Almanya hükümetlerinin ortak açıklamayla duyurduğu "2026'dan itibaren Almanya'ya Tomahawk stratejik seyir füzeleri dahil uzun menzilli silahlar konuşlandırmasına" Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı vermek için gerçekleştirdiğine inandıkları ABD-Almanya ortaklığındaki füze hamlesini önceden tahmin ettiklerini belirtti. Ryabkov, "İlgili Rus devlet kurumları tarafından karşı tedbirlerin hazırlanmasına yönelik gerekli çalışmalar çok önceden başlatıldı ve sistematik bir şekilde yürütülüyor" dedi. Ryabkov açıklamasında, "Her şeyden önce sinirlenmeden ve duygusallaşmadan bu yeni oyuna askeri bir yanıt geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den "harekete geçeceğiz" açıklaması

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya'nın NATO askeri ittifakının eylemlerini ulusal güveliğine ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirterek füzelere karşı harekete geçeceklerini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, ABD'nin Almanya'ya silah konuşlandırma planına askeri yanıt geliştireceğini açıkladı - Son Dakika

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