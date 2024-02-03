 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak'taki saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak'taki saldırılarına tepki gösterdi

Rusya, ABD\'nin Suriye ve Irak\'taki saldırılarına tepki gösterdi

ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) 'acil' toplantıya çağırdı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı, ABD'nin saldırılarının barış ve güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek BMGK'nın toplanmasını talep etti.

03.02.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık dün gece Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlediği saldırıların ardından Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) "acil" toplantıya çağırdı.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki üssünde 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya dün gece çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurarak yanıt vermişti. Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlenen saldırılar sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, Rusya'dan saldırılara tepki geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının oluşturduğu barış ve güvenlik tehdidi nedeniyle BMGK'nın 'acil' toplanmasını talep ettik" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Irak, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak'taki saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 23:30:33. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak'taki saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement