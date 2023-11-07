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Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi - Son Dakika

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi

Son Güncelleme: 07.11.2023 13:19

Rusya, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 1 yıl sonra imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) bugün resmen çekilmiştir. Rusya'nın çekilme kararı, ABD'nin NATO ittifakını genişleterek güvenliği baltaladığı ve antlaşma maddelerinin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle alınmıştır. Rusya'nın çekilme kararı NATO tarafından kınanmıştır. AKKA, 1990'da imzalanmış ve 2007'de Rusya tarafından askıya alınmıştır.

Rusya, 1990'da imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) resmen çekildi.

Rusya, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 1 yıl sonra imzalanan ve dönüm noktası olarak görülen Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) bugün resmen çekilmiş oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece yarısı itibarıyla resmen çekilmesiyle anlaşmanın artık "tarih" olduğu kaydedildi. "AKKA Antlaşması, Soğuk Savaş'ın sonunda, iş birliğine dayalı yeni bir küresel ve Avrupa güvenliği mimarisinin oluşmasının mümkün göründüğü dönemde imzalanmıştı" ifadesine yer verilen açıklamada, "Antlaşmanın resmi olarak korunması bile Rusya'nın temel güvenlik çıkarları açısından kabul edilemez hale gelmiştir" denildi.

Rusya, ABD'nin NATO ittifakını genişleterek Soğuk Savaş sonrası güvenliği baltaladığı ve antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle çekilme kararı almıştı. Rusya'nın çekilme kararını açıklamasının ardından NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle Rusya'yı kınamıştı.

Rusya 2007'de askıya aldı

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanması amacıyla 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te NATO ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından imzalanmıştı. Rusya, antlaşmayı 2007'de tek taraflı olarak askıya almış, 2015'te aktif katılımını durdurmuştu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma 16 Mayıs'ta antlaşmanın feshedilmesine ilişkin yasayı kabul etmiş, 29 Mayıs'ta Putin'in imzaladığı kararnameyle antlaşma feshedilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Berlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi - Son Dakika
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