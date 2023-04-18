Rusya'da casuslukla suçlanan Wall Street Journal muhabirinin tutukluluk itirazına ret

Rusya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Rusya'da 30 Mart'ta ordunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde gözaltına alınan ve 29 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar verilen Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in tutukluluğuna yönelik itirazı için Moskova Şehir Mahkemesinde duruşma yapıldı. Duruşmaya ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy ve büyükelçilik diplomatları katıldı. Gershkovich duruşmada sanık sandalyesine otururken, avukatları mahkeme heyetinden tutuksuz yargılama talep etti. Mahkeme heyeti, Gershkovich'in tutukluluğuna karşı yapılan itirazı reddetti. Gershkovich daha önce planlandığı gibi 29 Mayıs'a kadar tutuklu kalacak, daha sonra tekrar mahkemeye çıkarılacak.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığına akredite olan 32 yaşındaki Gershkovich, casusluk şüphesiyle Yekaterinburg kentinde 30 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Lefortovo Bölge Mahkemesi, Gershkovich'in 29 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Rus medyası, Gershkovich'in casusluktan 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Gershkovich'in gözaltına alındığını duyuran kişi de gözaltına alındı

Geçtiğimiz 30 Mart tarihinde Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in gözaltına alındığını duyuran ve Gershkovich'e Yekaterinburg ziyaretinde eşlik eden Yaroslav Shirshikov da gözaltına alındı. Rus basınında çıkan haberlere göre Yaroslav Shirshikov, geçtiğimiz günlerde St. Petersburg kentinde bombalı saldırıda öldürülen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin destekçisi savaş muhabiri ve askeri blog yazarı olan Vladlen Tatarskiy ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Shirshikov'un "terörü meşrulaştırma" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MOSKOVA