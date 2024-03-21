Rusya\'da Devlet Başkanlığı Seçimlerine Rekor Katılım

Politika

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre geçtiğimiz hafta sonu yapılan devlet başkanlığı seçimlerine yüzde 77,44 katılım oranı ile modern Rusya tarihinin rekoru kırıldı. Kesin sonuca göre oyların yüzde 87,28'sini alan Vladimir Putin de seçimin galibi oldu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 15-17 Mart arasında yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yüzde 77,44 katılım oranı ile 1991'den bu yana modern Rusya tarihinin rekoru kırıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin de şu ana kadar girdiği seçimlerde rekor oy aldı. Resmi sonuçlara göre Vladimir Putin oyların yüzde 87,28'sini alarak seçimin galibi oldu. Vladimir Putin'i yüzde 4,31 oy oranıyla Rusya Komünist Partisi Adayı Nikolay Haritonov takip etti. Seçimlerde üçüncü sırayı alan aday ise yüzde 3,85 ile Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov oldu. Seçimleri son sırada tamamlayan aday ise yüzde 3,2 oy alan Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy oldu.

2030 yılına kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 7 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda tören yapılması planlanıyor.

Putin, resmi seçim sonuçlarının ardından halka hitap etti

Rusya Merkez Seçim Komisyonunun resmi sonuçları açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka seslendi. Seçimlerin sorunsuz ve rekor katılımla gerçekleştiğine işaret eden Putin, "Aslında Rusya'nın bundan sonra izleyeceği yolu, kendimiz ve çocuklarımızın nasıl bir geleceğe sahip olacağını seçtik. Sandığa gelen seçmenlerin büyük çoğunluğu bu olayın önemini anlıyordu" dedi.

Yeni dönemdeki çalışmalarına dair işaretler veren Putin, "Bu düzeyde bir güven, Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırıyor. Şahsen ben ve tüm ekibimizin daha büyük verimlilik ve etkinlikle çalışmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Putin seçim çalışmalarında yer alan tüm görevlilere teşekkür ederken, seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun olarak tamamlandığını da dile getirdi. - MOSKOVA