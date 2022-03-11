Rusya'dan Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı - Son Dakika
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Rusya'dan Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı

11.03.2022 09:43
Rusya'dan Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi ile dünyanın tepkisini çeken Rusya'dan gerilime neden olacak bir adım daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada tatbikat kapsamında S-300 hava savunma sisteminin test edildiği ve havadaki tüm hedeflerin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tatbikatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara yanıt olarak aralarında Japonya, ABD, Güney Kore ve Tayvan'ın da bulunduğu ülkeleri "dost olmayan ülke" listesine eklemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Diplomatik kriz konusu

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları'nın parçası olan Habomai, Shikotan, Kunashiri ve Etorofu adaları, Japonya tarafından 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırılıyor. Adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, dört adanın kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. - TOKYO

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Dışişleri Bakanlığı, KURİL ADALARI, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı - Son Dakika


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