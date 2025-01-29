Rusya'dan Suriye'ye İlk Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan Suriye'ye İlk Ziyaret

Rusya\'dan Suriye\'ye İlk Ziyaret

Mihail Bogdanov, yeni Suriye yönetimiyle ilişkilerin güçlü kalacağını belirtti.

29.01.2025 12:59
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Esad rejiminin düşmesinin ardından Şam'a gerçekleştirilen ilk ziyarette görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini ifade etti. Bogdanov, Suriye'deki yönetim değişikliğinin Moskova-Şam arasındaki ilişkinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus heyeti, temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti, Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katıldı.

"Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü değişmedi"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov, dün gerçekleştirilen görüşmeyi Rus medyasına değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik" ifadelerini kullandı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık" dedi. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurguladı.

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Rus şirketleri Tartus Limanı'na yatırımı devam ettirmeye hazır"

Bogdanov, Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin Suriye'deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini aktardı. Bogdanov, Rusya'nın Tartus Limanı'nı işletmesine ilişkin sözleşmenin iptal edildiği yönündeki haberlere değinerek bunun "tamamen ticari" olduğunu ve büyük ihtimalle dostane bir şekilde çözülebileceğini belirtti. Bogdanov, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya'dan Suriye'ye İlk Ziyaret - Son Dakika

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