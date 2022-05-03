Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor"

03.05.2022 00:58
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından kutlanan Ramazan Bayramı, Rusya'daki Müslümanlar tarafından da kutlanmaya başlandı. Bayramın ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl olduğu gibi Rusya'da yaşayan Müslümanlar için bir mesaj yayınladı. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş döneminde ülkedeki Müslümanların uluslararası barışa büyük katkı sağladığına işaret eden Putin, "Her Müslüman için kutsal Ramazan ayının bittiğini işaret eden bu geleneksel önemli bayram, insancıl ideallere, dindarlığa ve merhamete bağlılığı sembolize ediyor. Kalıcı manevi değerlere bağlı Rusya'daki Müslümanlar, toplumda uluslararası barış ve uyumun güçlendirilmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına değerli katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500

Rusya Devlet Başkanı, Ramazan Bayramı, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor' - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:19:01. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya'daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement