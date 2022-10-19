Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı, ' Donetsk Halk Cumhuriyeti , Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı" denildi. 20 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek sıkıyönetim kararının " Rusya Federasyonu 'nun toprak bütünlüğüne karşı silahlı kuvvet kullanıldığı dikkate alınarak" verildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Ukrayna, Herson, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika

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