Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti

19.10.2022 15:00
Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zarporijya ve Herson bölgelerinde 'sıkıyönetim' ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zarporijya ve Herson bölgelerinde 'sıkıyönetim' ilan etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı, ' Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı" denildi. 20 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek sıkıyönetim kararının " Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğüne karşı silahlı kuvvet kullanıldığı dikkate alınarak" verildiğine dikkat çekildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması

Vladimir Putin, Ukrayna, Herson, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 22:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement