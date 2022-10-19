Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zarporijya ve Herson bölgelerinde 'sıkıyönetim' ilan etti.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı, ' Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı" denildi. 20 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek sıkıyönetim kararının " Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğüne karşı silahlı kuvvet kullanıldığı dikkate alınarak" verildiğine dikkat çekildi.
Son Dakika › Politika › Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika