Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

07.06.2022 18:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"RUSYA VE TÜRKİYE GIDA SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Bakan Çavuşoğlu dün 'Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.

(Mevlüt İşli - Muhammed Musab Gümüşer - Sadettin Aliusta/İHA)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

YORUMLAR
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gıda krizinin çözümü için Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gıda krizinin çözümü için Türkiye'ye geliyor
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da - Son Dakika

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