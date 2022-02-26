Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız"

26.02.2022 02:16
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına ilişkin, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına ilişkin, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri operasyonların ardından Avrupa Konseyi bugün aldığı bir karar ile Rusya'yı üyelikten çıkardığını duyurdu. Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir yerel kanalda yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin kararını değerlendirdi. Kararı eleştiren Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız. Bu, örgütün varlığının sonu demektir. Biz olmadan bizi tartışacaklar. Ancak anlaşmaların kabulünün bizsiz bir anlamı yok ve bizsiz bir gündemleri olmayacak. Rusya'ya yönelik bitmek bilmeyen saldırgan tavırlar ortaya çıkarıldı ve gündem oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Ayrıca katıldığı televizyon programının ardından Zaharova, sosyal medya hesaplarında İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un banka hesaplarını dondurma kararını değerlendirdi. Zaharova, "Putin'in de, Lavrov'un da, İngiltere bankalarında hesapları yok" dedi. - MOSKOVA

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 'Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız' - Son Dakika


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