Rusya-Ermenistan Diyaloğu Devam Ediyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermeni dostlarımızla diyaloga devam ediyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile ilişkilere değindi. Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üyesi olan Rusya ve Ermenistan'ın "dost" ülke olduklarını kaydeden Peskov, "Ermeni dostlarımızla diyaloga devam ediyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rus Sözcü Peskov, "Ermenistan ile birlikte ileri düzeydeki entegrasyon süreçlerinden birinin parçasıyız. Ermenistan'da Rusya'nın kalkınma rotasını tam olarak destekleyen siyasi güçlerin olduğunu biliyoruz. Elbette, bu yaklaşımdan cesaret alıyoruz ve bunu gizlemiyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA