Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu - Son Dakika
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Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu

21.05.2022 09:32
Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu

Rusya, Ruble ile ödemeyi reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu.

Rusya, Ruble ile ödemeyi reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu.

NATO üyeliği isteyen Finlandiya ile Rusya arasında ipler geriliyor. Rusya'nın enerji devi Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu. Finlandiya'nın "Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği belirtildi. Finlandiya'da devlet ait doğal gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid Finlandiya tarafından yapılan açıklamada da Rus gazının Finlandiya'ya giriş noktası olan Imatra'dan gaz ithalatının bugün durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, Balticconnector doğal gaz boru hattı giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir. Gasgrid Finlandiya, Balticconnector'da gaz ithalatını yönlendirmiştir ve gaz sistemi şu anda dengededir" ifadeleri kullanıldı.

Balticconnector, Estonya ve Finlandiya gaz şebekelerini birbirine bağlıyor.

Fin şirket Gasum tarafından yapılan açıklamada da "Gasum'un tedarik sözleşmesi çerçevesinde Finlandiya'ya doğal gaz arzı kesildi" denildi.

Rusya, ödemeyi Ruble ile istiyor

Daha önce Rus şirket Gazprom Export, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Avrupa ülkelerinden Rus gazı için Ruble ile ödeme talep etmişti, ancak Finlandiya bunu reddetmişti.

Öte yandan, Rusya geçtiğimiz hafta da Finlandiya'ya elektrik tedarikini kesmişti. - HELSİNKİ

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Doğalgaz, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

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