Rusya, Fransız Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının ardından büyükelçiyi çağırdı - Son Dakika
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Politika

Rusya, Fransız Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının ardından büyükelçiyi çağırdı

Rusya, Fransız Dışişleri Bakanı\'nın açıklamalarının ardından büyükelçiyi çağırdı

Rusya, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin Moskova ile görüşmenin 'yararlı' olmadığını belirten açıklamalarının ardından, Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'i bakanlığa çağırdı. Fransız bakanın açıklamaları Rusya tarafından kabul edilemez ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı.

12.04.2024 19:56  Güncelleme: 19:57
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Rusya, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin Moskova ile görüşmenin "yararlı" olmadığını belirten açıklamalarının ardından, Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'i bakanlığa çağırdı.

Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Rusya ile görüşmenin artık "yararlı" olmadığını belirten açıklamaları sonrası iki ülke arasında diplomatik kriz yaşandı. Rusya, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'i bakanlığa çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sejourne'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğu ve gerçeklikle hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fransız bakanın açıklamaları "Fransız tarafının bilinçli ve kasıtlı bir eylemi" olarak nitelendirilerek, iki ülke arasındaki diyaloğun zayıflamasına neden olabileceği ifade edildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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