Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gazprom, Türkiye'de gaz merkezi için Türk yetkililer ile aktif bir şekilde çalışıyor

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Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına ilişkin açıklama yaparak Rus gazının ucuz olduğunu ve talebin devam ettiğini söyledi. Gazprom'un Türkiye'de bir gaz merkezi için Türk yetkililer aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden, Novak, doğal gaz merkezine ilişkin kararın 2023 yılında alınabileceğini söyledi.

KUZEY AKIM HATTINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rus Başbakan Yardımcısı Novak, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki Eylül ayında yaşanan hasara ilişkin devam eden soruşturma kapsamında açıklama yapmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

"FİYAT TÜRKİYE'DEKİ MERKEZDE BELİRLENECEK"

Öte yandan Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli bir potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadelerini kullanmıştı.