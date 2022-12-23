Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gazprom, Türkiye'de gaz merkezi için Türk yetkililer ile aktif bir şekilde çalışıyor - Son Dakika
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gazprom, Türkiye'de gaz merkezi için Türk yetkililer ile aktif bir şekilde çalışıyor

23.12.2022 13:06

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin doğal gaz alt yapısının önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiş, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" açıklamasında bulunmuştu. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Gazprom'un Türk yetkililer ile görüştüğünü ifade ederek doğal gaz merkezine ilişkin kararın 2023 yılında alınabileceğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına ilişkin açıklama yaparak Rus gazının ucuz olduğunu ve talebin devam ettiğini söyledi. Gazprom'un Türkiye'de bir gaz merkezi için Türk yetkililer aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden, Novak, doğal gaz merkezine ilişkin kararın 2023 yılında alınabileceğini söyledi.

KUZEY AKIM HATTINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rus Başbakan Yardımcısı Novak, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki Eylül ayında yaşanan hasara ilişkin devam eden soruşturma kapsamında açıklama yapmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

"FİYAT TÜRKİYE'DEKİ MERKEZDE BELİRLENECEK"

Öte yandan Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli bir potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Putin daha önce Avrupa'daki doğal gaz krizine değinerek çözüm için Türkiye'yi işaret etmişti. Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gazprom, Türkiye'de gaz merkezi için Türk yetkililer ile aktif bir şekilde çalışıyor - Son Dakika

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