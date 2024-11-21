Rusya, İngiliz füzelerini düşürdü - Son Dakika
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Politika

Rusya, İngiliz füzelerini düşürdü

Rusya, hava savunma sistemleriyle 2 İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi ve birçok hedefi düşürdü.

21.11.2024 15:01
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Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 "Storm Shadow" seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin 2 adet İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzesini düşürdüğü bildirildi. Ayrıca 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 67 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı. İngiliz füzelerinin nerede düşürüldüğüne dair detay verilmedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarda ilk kez İngiliz füzelerini kullandığı iddia edilmişti

Öte yandan, Bloomberg'in dün bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın "Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ilk kez İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini" kullandığı iddia edilmişti. İngiltere ve Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD, Rus topraklarına saldırıda uzun menzilli füzelerin kullanımına onay vermişti

17 Kasım'da ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı belirtilmişti. ABD'nin onayından sonra Ukrayna ilk kez Rus topraklarına savaşın bininci gününde (19 Kasım'da) ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı gerçekleştirmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Rusya, Son Dakika

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