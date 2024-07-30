Rusya, İsrail'i Lübnan'a düzenlediği saldırı nedeniyle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Rusya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, "Bu uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" dedi. - MOSKOVA
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