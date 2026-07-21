Rusya-Moldova Diplomatik Gerilim

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin Moldova polisi tarafından güç kullanımı ve gözaltı tehdidine maruz bırakılması nedeniyle Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii'yi bakanlığa çağırdı.

Rusya ile Moldova arasında diplomatik gerilim yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin Moldova polisi tarafından güç kullanımı ve gözaltı tehdidine maruz bırakılması nedeniyle Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii'yi bakanlığa çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, 21 Temmuz'da Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii'yi bakanlığa çağırarak sert protestoda bulundu" denildi.

"Büyükelçiye, Rusya'nın mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu bildirildi"

Moldova'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni açık şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "19 Temmuz'da Moldova polisi, Kişinev'de Rusya Büyükelçiliği'ne ait bir otobüsü belgeleri kontrol etme gerekçesiyle durdurdu ve herhangi bir açıklama yapmadan diplomatik plakalarını söktü. Polis memurları büyükelçilik personeline karşı güç kullandı ve gözaltı tehdidinde bulundu. Rusya Büyükelçiliği'nin olay yerine Moldova Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci gönderilmesi yönündeki talebi ise yanıtsız bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bir başka olayın da 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece Leuşeni Sınır Kapısı'nda yaşandığını aktaran bakanlık, "Rusya'ya resmi kargo götürmek üzere Moldova'dan ayrılan Rusya Büyükelçiliği personeli herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin dört saatten fazla bekletildi. Büyükelçi Darii'ye Viyana Sözleşmesi uyarınca ev sahibi devletin diplomatik misyonunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlamak, personelin serbest dolaşımını güvence altına almak ve resmi haberleşmeye izin vererek bunu korumakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Kendisine ayrıca Rusya'nın yaşananlara karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu bildirildi" denildi. - MOSKOVA