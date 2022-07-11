Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 18'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 18'e yükseldi

11.07.2022 11:09
Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 18'e yükseldi

Son dakika haberine göre Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer apartmanda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgeye 24 saat içinde 34 hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, Donetsk'teki Chasiv Yar kentindeki saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 18'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 18'e yükseldi - Son Dakika
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