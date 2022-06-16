Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama - Son Dakika
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Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama

16.06.2022 12:54

- Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Rus enerji şirketi Gazprom'a ait doğal gaz tesisinde patlama meydana geldi.

- Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Rus enerji şirketi Gazprom'a ait doğal gaz tesisinde patlama meydana geldi.

Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde ülkenin en büyük doğal gaz tesisinde patlama meydana geldi. Doğal gaz boru hatlarının bağlantı noktalarındaki basıncın artmasından nedeniyle meydana gelen patlamaya Rus enerji şirketi Gazprom'a ait doğal gaz tesisin itfaiye birimleri ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı birimleri müdahale etti. Gazprom Dobycha Yamburg tesislerinin basın servisi yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, "16 Haziran'da yerel saatle 00: 30'da Urengoyskoye'daki entegre gaz arıtma üniteleri UKPG-7 ve UKPG-8V arasında bulunan gaz kolektörünün 2'inci hattında basınç nedeniyle yangın meydana geldi. Yangından sonra tesis çalışanlara derhal çalışmayı durdurdu. Yangın birkaç saat sonra söndürülmesinin ardından 02: 50'de tesisin üretim faaliyetlerine yeniden başlandı. Yaşanan olaydan planlanan gaz üretim hedeflerinde sapma bulunmamaktadır" denildi.

Yamal'a bağlı Urengoyskoye 'da ki Gazprom Dobycha Yamburg tesisin yüzde 100'ü, Rus devlet petrol şirketi Gazprom'a ait olduğu belirtilirken, 1966 yılında üretim başlatılan tesislerin ilk belirlenen doğal gaz rezerv tahmini 10.9 trilyon metreküp olarak açıklanmıştı. Buradaki doğal gaz rezervinin Rusya'nın doğalgaz rezervinin yüzde 20'sini karşıladığı kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Gazprom Dobycha Yamburg tesislerinde yangın çıkmış ve yangın 1 gün sonra söndürülebilmişti. Yangında 2 bin metrekarelik alan büyük hasar almıştı.

Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama
Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama
Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'nın Gazprom şirketine ait doğal gaz tesisinde patlama - Son Dakika

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