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Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi

17.02.2022 15:02
Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi

Kiev'de bulunan Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi.

Kiev'de bulunan Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. - KİEV

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Büyükelçilik, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi - Son Dakika


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