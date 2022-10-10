- Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 11'e yükseldi

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil 8 bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralı sayısının 64'e yükseldiği bildirildi.

Rusya tarafından Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının sorumlusu olarak Kiev rejiminin sorumlu tutulmasının ardından sabah saatlerinde Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından füze saldırılarının ardından ölü ve yaralı sayıları hakkında yeni bir açıklama geldi. Açıklamada özellikle füze saldırılarıyla ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtilerek, "Saat 14.00 itibariyle Rus füze saldırılarının sonuçlarına göre bombardıman sonucunda Kiev de dahil olmak üzere 8 bölgede kritik altyapı tesisleri vuruldu. Terör saldırıları sonucunda 11 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Lviv, Poltava, Sumy, Ternopil gibi 4 bölgede elektrik sağlanamamaktadır. Ukrayna topraklarının geri kalanında elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Çıkan yangınlara müdahalede binden fazla personel ve 120 araç kullanıldı" denildi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yayınlanan görüntülere göre Rus füzelerinin meydan ve kent sokaklarına düştüğü, bu saldırılar sırasında sokaklardaki araç ve sivillerin yaşadığı evlerin de füzelerin hedefi olduğu görüldü.