Rusya'nın Varşova Büyükelçisi, Polonya'nın çağrısını reddetti

Polonya'nın Dışişleri Bakanlığı'na gelmesi yönündeki çağırısını reddeden Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew, "Eğer istiyorlarsa diplomatik notayı posta ya da kurye yoluyla gönderebilirler" dedi.
Polonya'nın çağrısına karşılık vermeyerek Dışişleri Bakanlığı'na gitmeyi reddeden Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew, konuya ilişkin açıklama yaptı. Polonya Dışişleri Bakanlığı'na ziyaret gerçekleştirmeyi reddettiğini, kanıtlar sunulmadan bu konuya değinmenin anlamı bulunmadığını ifade eden Andriejew, "Rus füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin halen Polonya tarafından kanıtlar beklemekteyiz. Şimdiye kadar bunu doğrulayacak türde hiçbir şey almadık" dedi.
Andriejew, "Polonyalı arkadaşlarıma eğer istiyorlarsa diplomatik notayı posta ya da kurye yoluyla gönderebileceklerini önerdim" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu
Polonya Operasyon Komutanlığı, Rusya'nın dün sabaha karşı Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında Rusya'ya ait bir seyir füzesinin yerel saatle sabaha karşı 04.23'te Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. Polonya Hava Kuvvetleri ve NATO güçleri teyakkuza geçerken, Polonya sınırından 2 kilometre içeride bulunan Oserdow köyü semalarında seyreden füze 39 saniye sonra Polonya'yı terk etmişti. Polonyalı askeri yetkililer, 400 metre yükseklikte saatte 800 kilometre hızla seyrettiği belirlenen füzeye neden ateş edilmediği sorusuna ise yapılan incelemeler neticesinde söz konusu füzenin hedefinin Polonya olmadığı, kısa süre içerisinde Polonya hava sahasını terk edeceğini tespit ettikleri şeklinde yanıt vermişti. Askeri yetkililer, 400 kilosu patlayıcı madde olmak üzere 2 ton ağırlığındaki füzenin Polonya'da hava sahasındayken vurulması durumunda meskun mahale düşebileceğini, bu durumda Polonyalı vatandaşların hayatının tehlikeye girebileceğini belirtmişti.
Olayın ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, yayınladığı açıklamayla Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'yı kınamış, Polonya hava sahasının bir kez daha ihlal edilmesi nedeniyle de Rusya'dan açıklama talep edeceklerini bildirmişti. - VARŞOVA
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