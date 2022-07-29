Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiği, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığı bildirildi. - DONETSK

Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Rusya: 'Ukrayna'nın Donetsk hapishanesine düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esir öldü' - Son Dakika

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