Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna\'nın İl-76 uçağı Patroit sistemleriyle vuruldu

Politika

Rusya Soruşturma Komitesi, düşen 65 Ukraynalı asker 74 kişinin İl-76 askeri nakliye uçağına ilişkin yeni görüntüler yayınlarken uçağın Patroit sistemleriyle vurulduğu öne sürüldü.

Ukraynalı esirleri taşıyan ait İl-76 tipi askeri nakliye uçağının Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düşmesine ilişkin Rusya Soruşturma Komitesi'nden yeni açıklama geldi. Komite, uçağın Ukrayna tarafından vurulduğunu savunarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Belgorod Bölgesi'nde İl-76 uçağını vurduğu silahın türü belirlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Belgorod hava sahasında gerçekleştirilen bir terör eylemiyle ilgili ceza davasını soruşturmaya devam ediyor. 24 Ocak 2024'te, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Liptsy köyünden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin, Rus Hava Kuvvetleri'nin İl-76 askeri nakliye uçağına uçaksavar füzesi sistemi kullanarak iki füzeyle saldırdığı tespit edildi" denildi.

Açıklamanın devamında Rusya Soruşturma Komitesi uzmanlarının uçağın düştüğü bölgede yaptığı incelemede Patroit sistemlerine ait roketler üzerinde inceleme yaptığı da belirtilerek, "Olay mahallinde yapılan inceleme sırasında uçağın saldırıya uğradığı bölgenin (uçağın düştüğü bölgenin) 1,8 km kuzeydoğusunda ve 4,8 km güneydoğusunda üzerinde İngilizce yazılar ve işaretler bulunan iki füzenin gövdesinden 116 parça ve mekanizması tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Füze parçalarının üzerinde yazılan kodlar ve yazılara dair teknik bilgiler aktarıldı. Açıklamanın sonunda, "Soruşturma sırasında yapılan incelemelerin sonuçlarına göre, olay yerinden ele geçirilen parçalar tasarım ve geometrik özelliklerine ve mevcut işaretleme tanımlarına göre Raytheon ve Hughes şirketleri tarafından geliştirilen ve Raytheon'da üretilen ABD Patriot sistemlerinin MIM-104A uçaksavar güdümlü füzesinin tasarımının unsurlarıdır" denilerek uçağın Patroit sistemleri ile vurulduğu vurgulandı.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde uçuş yapan İl-76 tip Rus askeri nakliye uçağı düşmüş ve uçağın içindeki 65'i Ukraynalı esir

74 kişi ölmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı açıklamada uçağın Ukrayna tarafından ABD'nin ürettiği Patroit sistemleriyle vurulduğunu iddia etmişti. - MOSKOVA